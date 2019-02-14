Tofaş Başantrenörü Orhun Ene: “Baskı maçın sonucunu etkiledi”

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş Sompo Japan'a mağlup oldukların maçın ardından, “Tecrübesiz bir takımız ve oyunu kontrol etmekte zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

Tofaş, TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş Sompo Japan'a 89-83 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş tehlikeli bir takım. Bizim bu maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var. Tecrübesiz bir takımız ve oyunu kontrol etmekte zorluk çekiyoruz. Fakat 14 üçlük, 9 serbest atış kaçırdık. 14 sayı farktan geri gelmemiz oyuncularımı havaya soktu. 4. periyodun genelinden memnunum. Oyuncularımın oyunu daha iyi okuması gerekiyor. Bugün oyunun başındaki tempomuzda birkaç top kaybı yapmasaydık Beşiktaş farkı bulamayacaktı. Baskı maçın sonucunu etkiledi. Türkiye Kupası hata kabul etmez” ifadelerini kullandı.

Tofaş'un oyuncularından Yiğit Arslan ise, “Beşiktaş güzel bir mücadele verdi, tebrik ediyorum. Oyunun sonunda hem yorulduk hem de bireysel hataları yapınca mağlup olduk. Bu mağlubiyetten ders çıkartıp ligdeki konumumuzu yukarıya taşımaya çalışacağız. Play-Off maçlarına daha iyi hazırlanacağız” şeklinde konuştu.