İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tohum eleme tesisi çalışmalara başladı

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin başlamasıyla birlikte selektör tesisinde tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına başladı.


Tesis içerisinde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi 30 farklı makine ile saatte 3 ton kapasiteyle çiftçilerimize hizmet veriyor.


Beypazarı Belediyesi'nin bu tesisi sayesinde sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan kaldırılıyor. Ayrıca tohumluk değeri olmayan hububat hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.