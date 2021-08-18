TOKİ, Bozkurt'ta esnafın yaralarını sarmaya başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yaşandığı ilk andan itibaren sahada olan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bölgede dükkanları zarar gören esnafı ziyaret edip istekleri dinleyerek yapılacak projelere ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ ekiplerince başlatılan çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Dükkanları hasar gören esnafın yaralarını sarmak için harekete geçen TOKİ, hasar tespit ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak dükkanların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başladı.

Dükkanlar için andezit taş kaplama çalışmalarını da başlatan TOKİ, Cumhuriyet caddesinde örnek bir dükkan oluşturuldu. Ayrıca, dış cephelerde kullanılacak malzemelerin üretimi için atölyelerin kurulumunu da başlandı.

Bölgenin yeniden ihyası için çalışan TOKİ, sel felaketinden bu yana sahaya 3 tırdan oluşan 40 ton alüminyum ve 641 boy 7.7 ton kör kasa gönderdi. Bölgede 7'si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını daha da artıracak.