TOKİ, Van Erciş'te 216 adet iş yeri ve 41 adet ofisi satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van'ın Erciş ilçesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında inşa edilen 216 adet iş yeri ve 41 adet ofis “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

Müzayede 12 Mart 2019 Salı günü, saat 11:00'de Erciş Hükümet Konağı, Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Alıcılar, büyüklükleri 19 metrekare ile 152 metrekare arasında değişen iş yeri ve ofislere 170 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla yüz 25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme planıyla sahip olabilecek. Başvurular 25 Şubat - 12 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Satışa ilişkin detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.