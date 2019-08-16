TOKİ'den, AOÇ arazisindeki arsaların satışa çıkartıldığı iddiasına yalanlama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ankara Çukurambar'da yer alan 2 taşınmazın satışa sunulmasıyla ilgili son günlerde çıkan, “TOKİ, AOÇ arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttı” haberlerine ilişkin, “Haberler tamamen gerçek dışıdır” açıklamasında bulundu.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “Yayımlanan haberlerde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Ankara'da bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığı belirtilmektedir. Yapılan haberler, tamamen gerçek dışıdır. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çukurambar semtinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde satışa sunulan 2 taşınmaz Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken Gazi Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu eğitim binalarının yapımı karşılığında TOKİ'ye bedeli mukabilinde devredilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Taşınmazlar Atatürk Orman Çiftliğine fiziksel olarak çok uzakta”

Söz konusu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taşınmazlar Atatürk Orman Çiftliğine fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır. Haberlerde yayımlanan alanla satışa sunulan alanların farklı yerler oldukları uydu görüntüsü ile açıkça görülmektedir. Bu taşınmazlara ait imar planlarında yapılanma koşulları emsal:1.80, yapı yüksekliği 165 metre iken, yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği çevre yapılanma kararlarından da aşağıya çekilerek yeniden plan yapılmış ve 10.11.2018 tarihinde onaylanan planlar ile yapı yoğunluğu emsal:1.50, yapı yüksekliği zemin + 11 kat olarak belirlenmiştir. Ayrıca TOKİ Anayasa Medeni Kanun ve tabi olduğu kanunlar ile mülkiyet hakkını verilen görevleri ifa çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu taşınmazların resmi ilanları TOKİ tarafından yayımlanmış, basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza satış bilgisi verilmiştir. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haberler, İdaremizi karalama ve TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır. Gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vererek TOKİ markasını haksız şekilde karalamak isteyen basın kuruluşları ile ilgili yasal süreç gerek görüldüğü taktirde başlatılacaktır. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri önemle duyurulur.”