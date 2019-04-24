TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kısmı ödemeler hariç 7 bin 400 vatandaş, 455 milyon 244 bin TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı. İndirim kampanyasında bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borcunun tamamını kapatamayan bin 335 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları 54 milyon 278 bin TL'lik peşin ödemeyle yüzde 22 indirimden faydalandı. Kampanya katılan vatandaşların yüzde 77,56'sı 395 milyon 197 bin TL'lik borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin TL'si piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı. Vatandaşlar toplam 509 milyon 523 bin TL'lik borcunu ödedi.