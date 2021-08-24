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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk Bayrağı'nı Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 24 Ağustos Salı günü gerçekleşecek açılış töreninde Türk Bayrağı'nı Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını belirtti. Oyunlarda atletizm T11 kategorisinde kadınlar 1500 metrede mücadele edecek Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın müsabakalarında forma giyecek Mücahit Günaydın, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

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