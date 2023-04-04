Tolunay Kafkas: “Ankaragücü'ne yakışır bir sistem oturtmaya çalışıyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek tur atlayan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hakkı Tolunay Kafkas, “Ankaragücü büyük bir camia. O camiaya yakışır bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz“ dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u evinde ağırladı. İlk yarı bir gol yemesine rağmen geriden gelerek 3-1 Trabzonspor'u mağlup eden MKE Ankaragücü, yarı finale adını yazdırdı. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hakkı Tolunay Kafkas, “İlk devrede ana problem şu; Kevin sakatlıktan yeni çıktı. Sistem üzeri yapacağımız pres konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Kevin maalesef koşu yollarına uzaktı. Özellikle önde Zahid, Emre biraz daha fazla yoruldu. Ankaragücü büyük bir camia. O camiaya yakışır bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz. İkinci devre oyuncu değişiklikleri ile oyunu tamamen domine ettik. Tıpkı Başakşehir müsabakasındaki gibi. Geçişlerde problemimiz var. Daha dikine oynamamız lazım. Özellikle hangi bölgede nasıl top kazandığımız konusunda biraz sıkıntı var. Biraz onun sıkıntısı var. Daha etkili, daha agresif hücum etmemiz gerekiyor. Trabzonspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.