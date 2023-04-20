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Tolunay Kafkas: “Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Giresunspor galibiyetinin ardından, “Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Ankaragücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, maçın gergin ve zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Özellikle ilk yarıda oyunda 5-6 oyuncunun bu gerginliği ilk devreye yansıdı. İkinci devre çok pozisyona girdik, 3 tane attık. Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Giresunspor'a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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