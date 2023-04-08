Tolunay Kafkas: "Oynayacağımız en zor maçtı"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Çok kritik bir maçtı. Oynayacağımız en zor maçtı. İlk yarı oldukça iyi geçti. Oyun anlayışımızı tamamen yansıtabildik. İkinci devre kötü başladık. Rehavet bize pahalıya mal olabilirdi. Yediğimiz ikinci golden sonra oyun bizim anlayışımızın dışına çıktı" dedi.