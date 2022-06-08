Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkıyor

00'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

EGO Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından 2018-2019-2020 yılları içerisinde otobüs, ANKARAY ve Metro İstasyonlarında unutulan eşyaları, 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Toplu taşıma araçlarında cep telefonundan ayakkabıya kadar binlerce eşya unutuldu

EGO Genel Müdürlüğü, yasal sürenin tamamlanmasının ardından sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyayı satışa sunacak. Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.