İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprak yığınları arasında mahsur kalan 9 yavru köpeği Akut ekipleri kurtardı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde toprak yığınları arasında mahsur kalan 9 yavru köpek Akut ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprak yığınları arasında mahsur kalan 9 yavru köpek Akut ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.


Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi 806. Sokak'ta bulunan boş arazide toprak yığınları arasında kaldığı fark edilen 9 yavru köpek uzun süren çalışmalar sonrasında kurtarıldı. Gelen ihbar üzerine Akut ekipleri mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için operasyon düzenledi. Yavru köpeklerin yerini tespit eden ekipler, iş makineleri yardımıyla köpeklerin bulunduğu yere doğru tünel açtı. Yaklaşık dört saat süren bir çalışma sonucunda yavru köpekler sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Yavru köpekler annelerine kavuştu


Karşıyaka Mahalle sakinlerinden Necmi Cin, "Köpeği besleyen komşumuzun oğlu Muhammed Dikmen yavru köpeklerin yukarıdaki boş arazide toprakların altında sıkıştığını söyledi. Ben de hemen söylediği yere gittim ve köpeklerin toprak yığınları arasında kaldığını gördüm. Kendi imkânlarımızla çıkarmayı denedik ama başaramadık, akuta haber verdik. Ekipler 3-4 saat köpekleri çıkarmak için mücadele etti ve 9 yavru köpeği sıkıştıkları yerden çıkardılar. Kurtarma çalışmalarının ardından yavrular akut ekiplerince annelerinin yanına götürüldü. Daha sonra Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri de toprak yığınında oluşan tüneli iş makinaları ile kapattı. Hepsine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Dikmen ailesi anne ve yavrulara sahip çıktı


Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Dikmen ailesi anne ve yavrulara yer ayarlayarak sahip çıktı. Sokak hayvanlarını çok sevdiğini söyleyen 13 yaşındaki Muhammed Dikmen de “Köpeğimizi sokakta besliyorduk. Hamileydi. Parkta tünel gibi bir yere doğurmuştu. Köpeklerimiz toprak yıkılması sebebiyle tünelde mahsur kaldı. Yavrular kötü duruma gelmişti. Annesinin de memeleri şiştiği için durumu kötüleşmişti. Sonra akuta haber verdik. Akut geldi onları kurtardı. Biz de onları evimize aldık” dedi.


İmkânları ölçüsünde büyüyene kadar köpeklere bakacaklarını ifade eden Dikmen ailesi daha sonra yavru köpekleri sahiplendireceklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.