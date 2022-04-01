Tosca operası Zeliha Berksoy tarafından yeniden sahneye konulacak

"Tosca" operası, Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde ilk opera sanatçısı olan ve Tosca rolüyle bütünleşen Semiha Berksoy anısına kızı Prof. Dr. Zeliha Berksoy tarafından 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde yeniden sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde ilk opera sanatçısı olma niteliği taşıyan ve Tosca rolüyle bütünleşen Semiha Berksoy anısına kızı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Prof. Dr. Zeliha Berksoy tarafından Giacomo Puccini'nin ünlü eseri "Tosca" operası yeniden sahneye koyulacak. 27 Nisan 2022 tarihinde ATO Congresium'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan Tosca için Berksoy'un beraberinde birçok sanatçı bir araya gelerek çalışmalara başladı. Tosca operasının tanıtımı içinse Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Ulus Opera Binası Sahnesi'nde Genel Müdür Murat Karahan başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Karahan'a Zeliha Berksoy ve Tosca operasında görev alacak sanatçılar da eşlik etti. Toplantıda ayrıca genel müdürlükçe 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan temsil ve festival programları da paylaşıldı. Buradaki açıklamasında Tosca'nın önemine değinen Genel Müdür Karahan, yeniden sahnelenecek olan Tosca için büyük bir emek sergilediklerini anlattı.

“Tosca prömiyerimizin manevi çok değeri var”

Tosca operasının her opera sanatçısı açısından çok büyük bir değeri olduğunu söyleyen Karahan, çok keyifli ve heyecanlı anlar yaşadıklarını anlatarak, “Tosca operası büyük Atatürk'ün en sevdiği opera. Bizim için Tosca operasının özellikle 27 Nisan'da yapacağımız Tosca prömiyerimizin manevi çok değeri var. Çok mutluyuz, çok mutluyuz. Çünkü Tosca operamızı Semiha Berksoy'un kızı, hocaların hocası, bizim çok değerlimiz Zeliha Berksoy hocamız sahneye koyacak. Zeliha hocamız operaya girdiğinden beri herkesin yüzünde bir mutluluk bir heyecan bir keyif. Hem Semiha'nın ruhu dolaşıyor buralarda. Hem de Zeliha hocamızın büyük engin birikiminden, bilgisinden de yararlanıyoruz oyunculuk olarak, çok keyifli, çok heyecanlı anlar yaşıyoruz burada. Aynı zamanda eserimizin 3 tane orkestra şefi olacak” dedi.

“Çok değerli dünyaca ünlü bir soprano da bize orada eşlik edecek”

27 Nisan'da sahnelenecek Tosca operası için çok özendiklerini ve çok büyük bir prodüksiyon olacağını belirten Karahan, “Bu prodüksiyon 27 Nisan'da Congresium'da perde yapacak. 28 Nisan'da ikinci temsil olacak. Daha sonra İstanbul Opera Festivali'nde de Haliç'te bu büyülü temsili seyredeceksiniz. Çok değerli dünyaca ünlü bir soprano da bize orada eşlik edecek. Onu başka bir toplantıda başka bir sürpriz adı altında bu isimleri anlatacağım” diye konuştu.

“Tosca opera tarihimizde bambaşka bir yere sahip”

Karahan'ın ardından bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Berksoy, Tosca'nın yeniden sahneleneceği için çok mutlu olduğunu vurguladı. Tosca'nın opera tarihinde farklı bir yeri olduğunu not düşen Berksoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

“55 yıllık bir tiyatro hayatım var fakat Tosca operasını koymak benim hayatımda gerçekten paha biçilmez bir çalışma oldu. Operada gerçekten Tosca'lar, diğer roller müthiş. O kadar mutluyum ki sahnede bu kadar güzel sanatçılarla çalışmak beni daha da heyecanlandırıyor. İçim içime sığmıyor diyebilirim. Burada olmaktan çok mutluyum. Tosca opera tarihimizde bambaşka bir yere sahip. 1941 Tosca'sı her zaman hiç unutulmayan bir sanat olayıdır. 1949'da kuruluyor opera. Bu Tosca temsili böyle büyük bir coşku ve büyük bir heyecanlı sahneye konuluyor ilk 1941 Tosca'sı. Şimdi bunun tekrar böyle annemin adına teveccüh gösterdiler. Onun onuruna bu temsil gerçekleşiyor. Benim için büyük bir mutluluk. Çok mutluyum çalışmalarda.”

Yeniden sergilenecek olan Tosca operasında orkestrayı ünlü şefler Raoul Grüneis, Andrea Solinas ve Sunay Muratov dönüşümlü olarak yönetecek.