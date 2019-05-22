Touch Turkey Tour'un ikinci etabı Ankara'da gerçekleşti

Touch Turkey Tour'un Bursa'dan sonraki ikinci etabı Pascal Nouma'nın da katılımıyla Ankara'da düzenlendi. 18-19 Mayıs tarihlerinde Ankara KentPark AVM'nin ev sahipliğindeki etkinlikte parkur sporunun en iyileri 20 saniyelik mücadelelerle Türkiye Finali'ne yükselmek için yarıştı. İlk 10'a giren sporcular Türkiye Finali'nde yarışma hakkı elde etti.

Touch Turkey Tour'un ikinci etabı 18-19 Mayıs tarihlerinde Ankara KentPark AVM'de Pascal Nouma'nın da katılımıyla gerçekleşti. Pascal Nouma'nın da katıldığı ikinci etap yarışlarının yanı sıra, Nouma sevenleriyle bir araya gelerek yarışları izledi ve imza günü düzenledi. Aynı anda iki kişinin, yaklaşık 200 metrekarelik alana kurulu özel platform içerisinde mücadele ettiği yarışmada, sporcular 20 saniye içinde birbirini ebelemeye çalıştılar. Katılımcılar arasında ilk 10'a giren isimler 14 Temmuz'daki Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. Ankara etabının birincisi ise Berkay Yunus Kaptan oldu.

Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinlik olan Touch Turkey Tour, bir ebelemece oyununu konu alıyor. Sadece hızlı ve estetik olan değil, parkuru en iyi etüt eden ve kaçış yollarını hesaplayan sporcuların final için iddialı olacağı yarışmanın ilk etabı 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa'da gerçekleşmişti. Ayrıca, Ankara'daki yarışmayı kaçıranlar elemelerin diğer etaplarını Touch Turkey Tour'un Instagram hesabından takip edebilirler.

Parkur sporcuları başta olmak üzere, ekstrem sporlarla ilgilenen gençler arasında heyecan yaratan bu yarışmanın şampiyonu, Redbull Art Of Motion'a katılma hakkı kazanacak.