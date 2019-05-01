Trabzon'da tiyatro coşkusu başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali perdelerini açıyor. Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenecek festivale 8 ülkeden 100'e yakın sanatçı katılacak. Dünyadan seçkin tiyatro eserlerini tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanan festivalde geleneksel el sanatlarından gölge oyunu Karagöz'e, yazarlık ve hikâye anlatımından karikatüre çocuklar ve gençler için çeşitli atölyeler oluşturulacak.

Dünyadaki seçkin tiyatro eserlerini tiyatroseverlerle buluşturacak 'Tiyatro Festivali' Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 20'ncisi düzenlenecek. Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenecek festivale 8 ülkeden 100'e yakın sanatçı katılacak. İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'dan tiyatro gruplarını ağırlayacak 20'nci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2 Mayıs'ta düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festivalin onur konuğu ise sanatçı Olcay Kavuzlu olacak.

Başladığı günden bugüne 234 ülke ile 345 tiyatro grubuna ev sahipliği yaparak, 455 oyunla birlerce seyirciyi tiyatronun büyülü dünyasında bir araya getiren Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin 20'ncisi 16 Mayıs'ta son bulacak. Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe oyunları ile dünyanın seçkin tiyatro ekiplerini bir araya getirecek buluşmanın ilk oyunu 2 Mayıs saat 19.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak olan Turan Oflazoğlu'nun yazdığı ve Birkan Görgün'ün yönettiği Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı 'Korkut Ata' olacak. Ukrayna'dan Lasya Ukrainka Rus Drama Ulusal Akademik Tiyatrosu 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde Lutz Hubner'in eseri 'Bir Boksörün Kalbi' adlı oyunu sergileyecek. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Patrick Süskind'in yazdığı ve Metin Belgin'in rejisörlüğünü yaptığı 'Kontrbas' adlı eseri 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde saat 15.00'da Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde perdelerini açacak. Romanya'nın Tony Bulandra Tiyatrosu, A.P. Chekhov'un '6. Koğuş' adlı eserini 5 Mayıs saat 20.00'da, 6 Mayıs'ta ise saat 21.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde sergileyecek. İspanya'nın Yllana Tiyatrosu 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde saat 21.00'da ekip çalışmaları olan 'Şefler' adlı oyunu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunacak. Hırvatistan'ın Lea Sekulıc Tiyatrosu, Lea Sukulic'in 'Pentimento' adlı eserini Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde saat 15.00'da sahneleyecek.

Festival süresince ayrıca Gürcistan'ın Shota Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde saat 21.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde 'Ev Sahibi ve Misafir' adlı eseri, Ankara Devlet Tiyatrosu 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde saat 15.00'da Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde 'Eyvah Nadir' adlı eseri, Rusya'nın A. A. Bryantsev Gençlik Tiyatrosu 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde saat 21.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde 'Genç Werther'in Acıları' adlı eseri, Yunanistan'ın Art Vouveau Tiyatrosu 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde saat 21.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde 'Koltuk Değnekleri' adlı eseri, Fransa'nın Fools & Feathers Tiyatrosu ise 15 Mayıs tarihinde saat 21.00'da ve 16 Mayıs tarihinde saat 15.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde 'Sıradışı Zamanlar' adlı eseri sahneye taşıyacak.

Ustalarından meraklılarına atölyeler

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, festival kapsamında ustalarından meraklılarına çeşitli atölye eğitimleri de gerçekleştirecek. Gazeteci, Karikatürist ve Şair Harun Yavruoğlu ile “Karikatür Atölyesi”, Eğitmen Elvan Ak ile “Ebru Sanatı Atölyesi”, Dans Antrenörü Meltem Atagün ile “Dans Atölyesi”, Dramaturg Erkan Akçelik ile “Yazarlık ve Hikâye Anlatımı Atölyesi”, İstanbul Devlet Tiyatroları Sanatçısı Birkan Görgün ile “Gestald Sahneleme Tekniği ve Karakter Yaratımı Atölyesi”, Devlet Tiyatroları Dekoratör ve Heykeltraşı İlhan Ateş ile “Maske Yapım Atölyesi”, Antalya Devlet Tiyatrosu Oyuncu ve Yönetmeni Ali Meriç ile “Çocuklarla Karagöz Atölyesi”, Eğitmen Zehra Atalay ile “Keçe Peri Atölyesi”, Devlet Tiyatroları Resim ve Boyama Atölye Şefi ve Ressam Duygu Gökalp ile “Sevgi Ağacı, Resim ve Boyama Teknikleri ile Dönüşüm Atölyesi festival süresince düzenlenecek atölye çalışmaları olacak.