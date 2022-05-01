Trabzonspor'un şampiyonluğu Başkentte coşkuyla kutlandı

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Başkentte meydanları dolduran binlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aranın ardından şampiyonluk hasretine son vererek mutlu sona ulaştı. Ankara'da meydanlara akın eden binlerce bordo-mavili taraftar ise şampiyonluklarını doyasıya kutladı. Başkentin simge noktalarından olan Güvenpark'a akın eden Trabzonspor taraftarları renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Ellerindeki meşale ve bayraklarla Başkenti bordo-mavi renklere boyayan taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da coşkuyu en üst seviyeye taşıdı. Kemençe eşliğinde horon tepen Trabzonsporlular şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.

"Burası da Trabzon'u aratmıyor"

Şampiyonluktan ötürü çok mutlu olduğunu kaydeden taraftarlardan Ayşe Altınok, "Normalde Trabzon'da yaşıyorum. Her maçı da izledik. Burada çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyum. Abdullah Avcı'ya Bakasetas'ı ve bütün oyuncuları çok seviyorum. Eminim ki Trabzon'da çok büyük kutlamalar var ama burası da Trabzon'u aratmıyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer tarfatar Osman Özkurtlu ise, "Bugün hakkımızla söke söke şampiyon olduk. Biz her zaman helal puanımızı aldık. Şampiyon olduk. Mutluyuz ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu olmaktan guru duyduğunu belirten Mithat Çavdar da, "Trabzonluların ve Trabzonluların en büyük günü. Tüm Trabzon taraftarlarına armağan olsun. Ben Çankırlıyım. En büyük Trabzon" dedi.