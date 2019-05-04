Trafik Haftası başladı

2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle, bu yılki etkinliklerde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya önceliği teması ön plana çıkarılacak.

Her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bugünü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak değerlendiriliyor. Trafik Haftası dolayısıyla karayollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesini sağlamak ve kamuoyunda trafik güvenliğine yönelik bilincin artırılması amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl 04-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliklerde İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı, “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi. “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla, yaya önceliği teması böylece ön plana çıkarılacak. Bu kapsamda özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Karayollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı etkinlikler düzenlenecek.

Önceliğin yayalarda olduğu vurgulanacak

Trafik Haftası nedeniyle; Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Mayıs'ta yapılacak çekiliş için hazırlanan 175 bin 81 adet biletin üzerinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı bulunduğu görsel yer alacak. Ayrıca spor müsabakalarında trafikte yaya farkındalığına dikkat çekilecek. Takımlar önceliğin yayalarda olduğunu yazan pankartlarla müsabakalara çıkacak. Bu hafta boyunca emniyet ve jandarma trafik birimlerince, emniyet kemerinin doğru kullanımı ve emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri simülatör parkurlarında anlatılacak. Özellikle çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla alışveriş merkezleri önüne geçici trafik eğitim parkurları kurulacak. Çocuklara buralarda akülü araçlarla eğitimler verilecek.

Havadan trafik denetimleri yapılacak

Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde dronlar ve helikopterler ile denetimler yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu denetimlere katılacak.

Sosyal medya ve TV'ler etkin kullanılacak

Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanan afiş ve pankartlar, reklam panolarına, billboardlara, ulaşım araçlarına, okullara, kamu kurumları gibi yerlere asılacak, bilgilendirici broşürler dağıtılacak. Trafik Haftası dolayısıyla hazırlanan filmler ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” konulu spot filmler LED ekranlarda ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait barkovizyonlarda ve sosyal medyadan gösterilecek. TV ve radyo programlarında haftanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

2019'un ilk 4 ayında trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 41 azaldı

İçişleri Bakanlığı'nca son dönemde yürütülen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyaları, karayollarında alınan yoğun trafik tedbirleri sayesinde 2019'un ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazası yüzde 33, trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 41, yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 oranında azaldı. Bakanlık yürüttüğü kampanyalar ve aldığı tedbirlerle önümüzdeki aylarda hedeflerinin üzerine çıkmayı planlıyor.