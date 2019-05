Trafik Haftası öğrencilerle kutlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde minik öğrenciler, Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliğinde trafik ekiplerinden kuralları öğrenip, protokol üyeleri ile birlikte yaya geçidini kullandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Zafer Ortaokulunda bir program düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fazlı Kaplan, İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü, İlçe Sağlık Müdürü Halil Akar, Yazı İşleri Müdür Vekili Cem Bilge, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amiri Meftun Kurt, trafik polisleri, okul idarecileri, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okuldaki öğrenciler, “öncelik hayatın, öncelik yayanın” yazılı pankartlarla gelen konukları karşıladı. Ardından ilçede görev yapan trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, öğrencilere kullandıkları materyalleri tanıtıp, trafik kurallarının önemini anlattı. Öğrenciler, protokol üyeleri eşliğinde okullarının yakınında bulunan yaya geçitlerini de kullandı.

Trafik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Burç İlgen yaptığı konuşmada, “Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde her mayıs ayının ilk haftası Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu yıl da 4-10 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. 2018 yılında ülke genelinde kaza yerinde 495, kaza sonrası 922 olmak üzere toplam bin 487 birey trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen ölümcül, yaralı kazaların yaklaşık yüzde 17'si yere çarpma şeklinde iken, toplam ölümlerin ise yüzde 22,3'ünü yayalar oluşturmaktadır. Bu sebeple yayaların karışmış olduğu kazaların önlenmesi ve yaya güvencesi sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etmiştir. Bu düzenleme trafik görevlisi ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşaklarda, yaya okul geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara verilmiştir. Sürücü hatalarını azaltmak amacıyla kesilen cezalar, verilen eğitimler maalesef yeterli olamamaktadır. İşlemiş olduğunuz her trafik kuralı ihlaliyle meydana gelen her trafik kazasına katkıda bulunmaktayız. O yüzden trafik kurallarına uymak bu ülkenin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım“ dedi.