Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden polis memuru Orhan Yeşilırmak için tören gerçekleştirildi. Düzenlenen törenin ardından Orhan Yeşilırmak ve eşinin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Başkentte kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu durakta bekleyen polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli olan Orhan Yeşilırmak için Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer alan Osman Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeşilırmak'ın cenazesinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da yer aldı. Yeşilırmak için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Yeşilırmak'ın ay yıldızlı tabuta sarılı naaşı gözyaşları arasında memleketi Artvin'e gönderilmek üzere cenaze aracına götürüldü. Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak'ın cansız bedenleri yarın Artvin'e bağlı Aşağımaden köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.