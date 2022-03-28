İhlas Haber Ajansı

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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve eşi son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz ve eşi Şeyma Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz ve eşi Şeyma Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Barış Yılmaz, Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 aylık ikiz bebeklere hamile olan eşi Şeyma Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Barış Yılmaz ve eşi Şeyma Yılmaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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