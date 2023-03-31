Trafikteki silahlı saldırıya tanık olan esnaf korku dolu o anları anlattı

Ankara'da kızına taciz içerikli mesajlar attığını ileri sürdüğü kişiye silahla saldıran babanın saçtığı dehşete tanık olan esnaf o anları anlattı.

Yenimahalle'de meydana gelen olayda iddialara göre Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sedat S.'yi takibe alarak yol ortasında pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan Sedat S. hastaneye kaldırılırken, Sinan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşete düşüren o anlara tanık olan esnaf Abdülhamit Özbey, yaşananları anlattı. Özbey, “Silah sesi duyduk. Çok yüksek bir sesti. Olay yerine geldim. Bir kişi yerde yatıyordu. Kalçasından, karın boşluğundan ve kafasından kan akıyordu. Yoldan geçenler yardım ediyordu. Vurulan kişinin bilinci açıktı. Ayağa kalkmaya çalışıyordu ama ambulans gelene kadar izin vermediler. Öğrendiğimiz kadarıyla vurulan kişiyi önce takip etmişler. Yakalayınca da pompalı tüfekle ateş etmişler. Üç yerinden yaralanmıştı. Durumu iyi idi. Ambulans kısa sürede geldi. Yaralıyı alıp hastaneye götürdüler” dedi.