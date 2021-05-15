Traktör kazasında hayatını kaybeden anneanne ve torunları toprağa verildi

Ankara'nın Haymana ilçesinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktör römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk 4 kişi toprağa verildi. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

Dün akşam Haymana ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana gelen traktör kazasında 4 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi ise yaralanmıştı. Römorkun altında kalanlar güçlükle çıkarılırken, yaralılar ise Haymana Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kazada hayatını kaybeden anneanne Necmiye T. (70) ve torunları İlknur A. (16), Belinay T. (9) ve Dilay K. (2) toprağa verildi. Necmiye T. ve 2 yaşındaki torunu Dilay K. ile 9 yaşındaki Belinay T. Bahçecik köy mezarlığına defnedilirken, 16 yaşındaki İlknur A., Polatlı'ya defnedildi. Traktör kazasından yaralı olarak kurtulan amca ise törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze törenine katılan kişilere yetkililer sosyal mesafe konusunda sıklıkla uyarılarda bulunurken, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da törene katıldı.

“Stabilize yolda traktör kaymış olabilir”

Yaşanan kazayı değerlendiren Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut şunları kaydetti:

“Köylerimizde çiftçilerimiz çok. Çiftçilik belgesi olanlar sokağa çıkma kısıtlaması dışında. Aldığımız bilgilere göre bu insanların hepsi aile, akraba. Tarlada çalışmışlar. Oradaki yakınlarından bir tanesi demiş ki sizi çok çalıştınız, size mangal yakayım demiş. Piknik alanına götürmüş."

Olayın nasıl olduğuyla ilgili de net bir bilginin olmadığı bildiren Başkan Turgut, “Traktörü herkes kullanamaz. Bir an dalgınlıkla da olabilir. Maalesef mevsimlik işçilerimiz traktörlerle taşınıyor. İmkanları yok. Normal değil ama Türkiye'nin her yerinde yaşıyoruz bunları. Yol hafif rampa aşağıydı. Oradan baskı yapmış olabilir. Stabilize de kaymış olabilir. Fren patlak olabilir. Teknik olarak bunları bilmiyoruz” diye konuştu.