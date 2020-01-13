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Traktör şarampole uçtu: 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Mudurnu-Nallıhan yolunda traktör devrildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Mudurnu-Nallıhan yolunda traktör devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu- Nallıhan kara yolunda Mehmet Ş. idaresindeki 14 LE 542 plakalı traktör, Bostancılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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