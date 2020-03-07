Trakya gümrük kapılarında 3 ayrı operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, risk analizi sonucunda riskli görülerek önce-ray taramasından geçirilen, ardından narkotik dedektör köpeklerce kontrol edilerek aranan bir tırda büyük miktarda uyuşturucu olduğu saptandı. Yapılan inceleme neticesinde şüpheli tırın yasal yüklerinin arasına gizlenmiş vaziyette, toplam 2 milyon 80 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile 50,5 kilogram toz halde fenasetin cinsi uyuşturucu madde bulunduğu saptandı. Bu operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 68 milyon 640 bin lira olduğu belirlendi.

Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise dedektör köpekler bu kez şüpheli görülerek aranan bir tırın sürücü kabininde bulunan valizlere tepki verdi. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince açılan valizlerin içerisinden 10 kilogram ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu çıktı.

Dereköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen üçüncü ve son operasyonda ise otomobille Türkiye'ye gelen bir sürücü riskli olarak değerlendirildi. Sürücünün kullandığı araç-ray taramasına alındı. Aracın bagaj bölümünde bulunan yedek lastikte şüpheli yoğunluk saptandı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine yerinden sökülerek açılan yedek lastik içerisinde 5 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu belirlendi.

Bu operasyonlarla birlikte Trakya gümrük kapılarında yılbaşından bu yana ele geçirilen uyuşturucu miktarı yaklaşık 3 ton 750 kilograma ulaştı.