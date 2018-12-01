Trakya'da gümrük kapılarında bir seferde yakalanan en yüksek miktar kokain

Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye büyük miktarda uyuşturucu getirilmeye çalışılacağı istihbaratı üzerine çalışmalarına başladı. Elde edilen verilerin İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan analizi sonucu tespit edilen firma, şahıs ve araçlar inceleme ve takibe alındı.

Yapılan analizler sonucu şüpheli olarak takip edilen Ukrayna uyruklu şahsın Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Hamzabeyli Gümrük Sahasına gelmesi üzerine operasyona başlandı. Gümrüklü saha içinde irtibatta olduğu kişilerin belirlenmesi amacıyla uzaktan takibe alınan şahsın otomobili, gümrük işlemleri bittikten sonra-ray taramasına sevk edildi.

Tarama esnasında aracın çeşitli bölmelerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın torpido bölümünün üst kısmına, stepne boşluğuna, stepne ile jant arasına ve marşpiyer boşluklarına yapılan özel zulalarda gizlenmiş vaziyette 44 kilogram 468 gram kokain ele geçirildi. Bu miktar Trakya bölgesindeki gümrük idarelerinde bir seferde yakalan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 13 milyon 350 bin lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü ve olayla ilgili 2 şahıs Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.