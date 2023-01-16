Trellis Tromboliz Sistemi ile DVT tedavisinde yüzde 95'in üzerinde klinik başarı sağlanıyor

İnvamed, bacak derin toplardamarlarında trombüs (pıhtı) oluşması sonucunda derin ven trombozu veya kısaca DVT olarak adlandırılan hastalığın çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. DVT'nin en önemli ve ölümcül sonuca yol açabilecek durumu, pulmoner tromboembolizm olarak tanımlanan oluşmuş olan pıhtının bulunduğu yerden kopup, kan akımı ile akciğer damarlarını tıkaması durumudur. Bu durumda genelde hastaya kan inceltici ilaç (antikoagulan) verilmesi ve pıhtının eritilmesi gibi birtakım işlemler uygulanyor.

DVT'li hastaların tedavisi doğrultusunda, INVAMED AR-GE laboratuvarlarında üretilen Trellis Tromboliz Sistem üç boyutlu özel tasarımı sayesinde geniş bir damar yelpazesini farmakomekanik tedaviyi (Damarda basınç tedavisi) gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem sayesinde işlem sırasında yeniden konumlandırılabilir yapısı ile aynı damar içindeki birden fazla hedeflenen segmentin ve aynı hastaya ait birden çok damarı tedavi etmesine olanak sağlıyor.

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 95'in üzerinde klinik başarı sağlayan Trellis Tromboliz Sistem ile Tromboliz Kateteri sahip olduğu piezoelektrik kristaller sayesinde lezyona yüksek frekanslı, düşük enerjili ultrason dalgaları sağlıyor. Bu sayede hedefli ultrason dalgaları, fibrin matriksini gevşeterek trombüs çözülmesini hızlandırıyor ve bu sayede pıhtının çözülmesi için gereken süreyi kısaltıyor. Trellis Tromboliz Sistemi kan sulandırıcı ilaç dozunu standart tedaviye oranla yaklaşık yüzde 65 oranında azaltırken, fibrinolitik (trombüsü çözücü) ilaçlara ilaveten mekanik işlem sayesinde de daha fazla trombüs çıkarılmasına katkıda bulunuyor. Bu tedavi neticesinde ilaç tedavisinden daha hızlı bir klinik iyileşme sağlanıyor.