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Tren kazası sonrası Adli Tıp Kurumu önünde acı bekleyiş

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşları içinde beklemeye başladı.


Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda sabah saatlerinde Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz trenle çarpışması sonucu 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından enkazdan çıkarılan 8 kişinin cenazesi, Keçiören'deki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin acılı yakınları ise Adli Tıp Kurumunun önünde kimlik tespiti için gözyaşları içinde beklemeye başladı. Kimlikleri tespit edilen yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumundan çıkarılmaya başladı. Kimlikleri tespit edilenlerden birinin cenazesinin Konya'ya, diğerinin ise Tokat'a gönderildiği öğrenildi.

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