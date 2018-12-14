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Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazasının yaşandığı Marşandiz banliyö istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazasının yaşandığı Marşandiz banliyö istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.


Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilmişti. Kar yağışının bitmesi üzerine ekiplerin çalışmaları devam etti. Dev vinçle yürütülen çalışmada, kılavuz lokomotif ve hızlı trenin bir vagonu raylardan kaldırılarak boş arsaya bırakıldı. Polis ekipleri, burada yaptığı çalışmalarda kazada ölen ve yaralanan vatandaşların eşyalarını topladı.

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