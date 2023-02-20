İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TRT Çocuk'un Sevilen KahramanlarındanDepremzede Çocuklara Moral Ziyareti

TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarının maskotları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü’nde tedavisi devam eden depremzede çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nde tedavisi devam eden depremzede çocuklarla buluştu.


TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın da eşlik ettiği ziyarette, çocuklar ekranlardan izledikleri kahramanları karşılarında görünce mutlulukları yüzlerinden okundu.


TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Çocuk'unsevilen kahramanlarının maskotları ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve tedavisi devam eden çocukları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nde ziyaret etti.


Hastanede tedavileri devam eden depremzede çocukları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sobacı, çocuklara TRT Çocuk yapımlarına ait ürün ve kitaplarındanhediye etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.