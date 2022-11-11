TRT Kürdi Çepik (Alkış) programı Aydın Aydın ile Rekora Koşuyor

TRT Kürdi'nin yayın hayatına girdiği günden bu yana Salı günleri canlı olarak devam eden Çepik (Alkış) programı 50 sanatçıyı konuk alarak, yeni bir rekora imza attı.

TRT Kurdi'de Aydın Aydın'ın sunduğu bugüne kadar en çok konuk alan ve en uzun soluklu Çepik (Alkış) programı bu hafta Ankara'nın Haymana İlçesi'ni ağırladı. TRT ve Haymana Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen programda; tarihi, kaplıcaları, kültürü, yemekleri, türküleri ve halaylarıyla Haymana tanıtıldı. TRT Arı Stüdyosundan canlı yayınlanan programa Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Belediye Başkanı Özdemir Turgut, İlçe protokolü, sanatçılar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çepik (Alkış) Programı bu rekoruyla canlı performans programları içerisinde Guinness Rekorlar Kitabına aday oldu.

Yöresel Lezzetler de tanıtıldı

Programda Haymana'nın tarihi, kültürü, folklorunun yanı sıra yöresel lezzetleri de tanıtıldı. Haymana Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri başta Kürt Pilavı olmak üzere İlçenin birbirinden güzel lezzetlerini tüm Türkiye'ye tanıttı. Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Aydın Aydın'a Haymana'nın yeni marka değeri “Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği”nin tablosunun armağan edilmesinin ardından halaylarla sona erdi.

50'yi aşkın sanatçıyla gelen rekor

Barış Okçu, Dağıstan Emektar, Mehmet Nuri Benli (Müslüm Baba), Recep Tetik, Şaban Başkaya (Ballıses), Bekir Çınar (Haymanalı Beko), İdris Çınar (Haymanalı İdo), Mehmet Doğan, Hakan Aybek, Çiğdem Doğan, Nurettin Kart, Bahattin Kara (Canımanalı Dedo), Yusuf Şahin, Ramazan Cihan, İbrahim Şimşek, Müslüm Çetin, Bayram Başaran, Emrah Başaran, Mahmut Başaran, Oğuzhan Saraç, Hakan Perker, Adnan Eren, Ahmet Fevzi Demir (Ozan Ahmet), Bayram Yıldırım (Bılıke), Fuat Akgül, Tuncay Dülger, Mecnun Güngör, Rasim Koyuncu (Şair), Cihan Aytaç, Erdal Yoğurtçu, Ersoy Yurdakul, İsmet Bağcı (Şair), İzzet Bağcı (Şair), Şevket Kâğıt, Veysel Yoğurtçu, Yılmaz Koyuncu, Vahit Yüksel, Ozan Bilal Aktan, Kamil Özcan, Yenal Satıcı, Emrah Yücebaş, Hasan Basri, İsmail Başcambaz, Ömer Kaynar, İsmail Alık, Gökhan Alkaş, Şükrü Çiçek, Meltem Candemir, Ebru Kofalak, Aydın Aydın'ın yer aldığı sanatçılar, dans ve orkestra ekibinin yer aldığı 55 sanatçının katıldığı program bu anlamda bir rekora imza atarak, en çok konuk alan program oldu.