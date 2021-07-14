TRT'de yönetim yapısı değişti

maddesinde yapılan düzenlemeyle, TRT'nin yönetim yapısında değişikliğe gidildi. Değişikliğe ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı “karar organı”, Genel Müdürlük ise “icra organı” olarak faaliyet yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TRT Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine atamalar da yapıldı. Buna göre, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Prof. Dr. Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Değişiklikle ayrıca TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT'nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuz Göksu, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Doç. Dr. Veysel Kurt.”