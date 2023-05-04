TSE 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Olağan Genel Kurulu; TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla KOSGEB Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

TSE 62. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. TSE'nin başta ulaşım ve lojistik alanı olmak üzere Türkiye'deki sertifika ve belge düzenlemelerine dikkat çekilen olağan genel kurulda konuşan TSE Başkanı Şahin, “Enstitümüz, can ve mal güvenliği için kritik öneme sahip ‘ürün güvenliği' hususunda da hizmetlerini geliştirmiştir. İthalat denetimleri ile ülkemize giren ithal ürünlerin, asgari güvenlik koşullarını sağlamasına yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetleri yürütmektedir” diye konuştu.

“TSE, laboratuvar ve personel belgelendirme alanlarında dünyada akredite olan ilk kuruluş”

Şahin; gıda ve kozmetik, iklim değişikliği, sürdürülebilir finans, sürdürülebilir kalkınma, yeşil organize sanayi bölgeleri (OSB) ve veri merkezi gibi konularda programlar başlattıklarını ve belgeler düzenlediklerini söyledi. Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, “Enstitü olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yürürlüğe konulacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması çerçevesinde birçok yeni hizmeti devreye aldık. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar sunduk, yenilikçi çözümler ile işletmelerin önünü açtık, sürdürülebilir dönüşüm programlarını başlattık. Sürdürülebilir finans alanında, bankaların Uluslararası Çevresel, Sosyal ve Yönetişim tahvil piyasasında işlem yapabilmesine ilişkin ikinci taraf görüş ve dış değerlendirme hizmetini vermeye başladık. Bakanlığımız ile beraber sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Sürekli Gelişim prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırılmasını sağlayacak yeşil OSB belgelendirme programını oluşturduk. Veri merkezi ekosisteminin sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesi ve rekabetçiliğin artırılmasına yönelik veri merkezi belgelendirme programını hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“Kamu ve özel sektörün gerçekleştireceği büyük yatırımların uygunluk değerlendirme hizmetlerine talibiz”

Şahin, TSE'nin güçlenerek yola devam etmesini, Türkiye'nin sanayisine de aynı oranda katkı sağlayacağının altını çizerek, ekonomide küresel bir rekabetin yaşandığı günümüzde ekonomimiz çıkarları için yerli ürün, yerli sertifika çalışmalarının artması ve gelişmesi için çağrıda bulundu.

Şahin, kendilerinin TSE olarak sanayi stratejimizle uyumlu, yerli ve yenilikçi planlama içinde olduklarını söyleyerek kamu ya da özel sektörün gerçekleştireceği büyük yatırımların uygunluk değerlendirme taliplerine açık olduklarını ifade etti. Şahin, şöyle konuştu:

“Biz TSE olarak; sanayi stratejimizle uyumlu yerli ve yenilikçi planlama içinde, ülkemizdeki kamu ya da özel sektörün gerçekleştireceği büyük yatırımların uygunluk değerlendirme hizmetlerine talibiz. Amacımız sanayicilerimizin uygunluk değerlendirme alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak, nükleer sektörlerde olduğu gibi yabancı rakiplerimizi geride bırakarak teknolojiye ve bilgiye hakim olmaktır. Ülkemizin standartlara uygun, kaliteli ve sertifikalı ürün üreterek, ürettiğini satarak rekabet gücünü artırabileceğine, güçlü bir üretim ekosistemi kuracağına inanıyoruz. Kaliteli, güvenli ürün ve hizmetin öne çıktığı bu dönemde standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerimizle, TSE logolu belgelerimiz ile üretici ve tüketicilere daima kaliteli hizmet sunmanın gayretindeyiz.”

Şahin, genel kurulun sonunda düşüncelerinin 62. Olağan Genel Kuruluna hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken, kurula katılanlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.