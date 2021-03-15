TSE Başkanı Adem Şahin'in 15 Mart Tüketiciler Günü mesajı

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'ne özel açıklamalarda bulundu.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şahin yaptığı açıklamada, 1985'ten beri kutlanan Dünya Tüketiciler Günü'nün tüketici haklarının daha ileriye taşınması, tüketici hakkına saygı gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulamalara karşı tüketicilerin bilinçlendirilmesi için farkındalık oluşturduğunu belirtti.

“Enstitümüzün temel misyonları, ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak”

Dünya Tüketiciler Günü'nün, TSE açısından farklı bir önemi olduğunu ifade eden Adem Şahin, “Ahilik teşkilatı ve Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisab Kanunnameleri gibi tarihindeki köklü geleneklerinden güç alarak hizmet veren Enstitümüzün temel misyonları arasında tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“TSE markası, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır”

TSE'nin tüketiciler üzerindeki etkisinin olumlu yönde olduğunu belirten Şahin, “Enstitümüz; standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmekte, belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle ise tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

TSE 67 yıllık birikim ve tecrübesiyle tüketici ve üretici arasında köprü oluyor

TSE'nin, teknolojik bilginin Türkiye'ye transfer edilmesi, yerli ve milli yetkinliklerin oluşması gibi görevler üstlendiğini aktaran Şahin, “Enstitümüz; sanayinin gelişimi ve sürdürülebilirliğinin sacayaklarından belki de en önemlisi olan üretici ile tüketici arasında güven ilişkisini sağlamakta, gerektiğinde üretici ile tüketici arasında hakemlik görevini üstlenmektedir. Tüketicilerin haklarını güvenceye almak, yerli ürünlerin marka değerini yükseltmek için çalışan TSE, diğer yandan da standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarındaki 67 yıllık birikim ve tecrübesiyle; tüketicilerimize rehberlik edecek yeni belgelendirme modelleri ile hizmet alanlarını hayata geçirmektedir” açıklamasında bulundu.

Bilgilendirme Merkezi oluşturuldu

TSE olarak güven ve hızlı iletişime önem verdiklerini ifade eden Şahin şu ifadeleri kaydetti:

“Enstitümüz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketicilerimizin beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, tüm hizmetlerini, ulusal, uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda güven ve kalite ekseninde gerçekleştirilmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımız, paydaşlarımız ve TSE'den hizmet alan firmalarımızla etkili, hızlı bir iletişim sağlanması, süreçlerle ilgili öneri, soru ve sorunların kısa sürede cevaplandırılabilmesi için Bilgilendirme Merkezi oluşturulmuştur. Ayrıca TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerin, 444 0 873 numaralı telefondan Enstitümüze ulaşmaları mümkündür.”