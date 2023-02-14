TSE depremzedeler için güneş panelleri kurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda oluşturulan kriz merkezi de bu gerçekten hareketle yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan ürünleri, TSE koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ediyor.

Teknolojik cihazları şarj ediyor

Güneş enerjisiyle elektrik üreten fotovoltaik paneller, yoğun şekilde çalışan arama kurtarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin hayati derecede önemli teknolojik cihazlarını şarj ediyor. Özellikle gece gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde ekiplere ışık kaynağı olan güneş panelleri, depremzedelerin bulunduğu çadırları aydınlatıyor.

Depoları aydınlatıyor

Depremzedelerin en önemli moral kaynaklarından biri de uzaktaki yakınlarıyla kişisel cihazlarından kurduğu iletişim. Paneller, bu cihazların şarj edilmesine de sağlıyor. Aynı zamanda deprem bölgesine gönderilen yardımların depolandığı okul gibi kapalı alanları da aydınlatıyor.

İlki Kahramanmaraş'ta kuruldu

Paneller, AFAD'ın yönlendirmesiyle ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği önüne kuruldu. TSE personeli tarafından çalıştırılan güneş enerjisi sistemleri, depremden etkilenen diğer bölgelerde de işler hale getiriliyor.