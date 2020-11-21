TSE Genel Sekreteri Kırbaş'a uluslararası görev

2020-2023 yılları arasında bu görevi yürütecek olan Kırbaş, “Hedefimiz, IQNet'in global ölçekte bir uygunluk değerlendirme öncüsü olması. Önümüzdeki yıllarda coğrafyasında güvenilir yeni üyeleri kuruluş bünyesine katacağız” dedi.

Uluslararası Belgelendirme Ağı'nın Genel Kurulu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan katılımla gerçekleştirildi. 20 Kasım Cuma günü yapılan Genel Kurul'da halen TSE'nin Genel Sekreterliğini yürüten Aykut Kırbaş, 2020-2023 yılları arasında IQNet Başkan Yardımcılığı ve Eşdeğerlilik Değerlendirme ve Üyelik Daimi Komitesi Başkanlığına seçildi. Kırbaş, 2017 yılından beri aynı görevi yürütüyordu.

“Yeni üyeleri kuruluş bünyesine katacağız”

Genel Kurulu değerlendiren Kırbaş, IQNet eşdeğerlilik değerlendirme süreçlerinin etkinliğinin artırılarak sürdürüleceğini söyledi. Yeni döneme ilişkin hedeflerinin sıralayan Kırbaş, “IQNet, ‘yerel uzmanlık, küresel tanınırlık' vizyonu ile alanlarında ülkelerinin en iyi ve en güvenilir kuruluşlarını bünyesinde barından bir kuruluş. IQNet'in global ölçekte bir uygunluk değerlendirme öncüsü olması için çalışacağız. Alanında en iyi ve coğrafyasında güvenilir yeni üyeleri kuruluş bünyesine katmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yönetim sistemlerinde kurulan ilk birlik

1990 yılında kurulan Uluslararası Belgelendirme Ağı, dünyada yönetim sistemleri özelinde kurulan ilk birlik olma özelliği taşıyor. IQNet, temsil ve güvenilirlik yönlerinden küresel ölçekte en önemli uygunluk değerlendirme çatı teşkilatlarından birisi olarak biliniyor. 33 farklı ülkeden 35 lider kuruluşun üye olduğu teşkilatın, yönetim sistemleri alanında 360 bin belgesinin geçerliliği bulunuyor. Bu sayı global düzeydeki belge sayısının beşte birine tekabül ediyor. Merkezi İsviçre'nin başkenti Bern'de bulunan teşkilatın üyeleri bünyesinde yaklaşık 40 bin idari ve teknik personel çalışıyor.

Türkiye'nin uygunluk değerlendirme sektöründeki öncü ve lider kuruluşu TSE'nin, verdiği yönetim sistemi belgeleri, 2008 yılından beri tam üyesi olduğu IQNet tarafından tanınırlığa sahip.