TSE ile ASO 1. OSB iş birliğine gidiyor

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile TSE arasında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışma programlarının oluşturulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ASO 1. OSB'de yer alan firmaların standardizasyon, eğitim, belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında gereken ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin arasında imzalanan protokol törenine ASO 1. OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Tütek ve Tahsin Ata, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Müdür Yardımcısı Kamil Sunal katıldı.

Törende konuşan ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, yerli ve milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesinde kilit rol oynayan TSE'nin eğitim, belgelendirme, muayene, gözetim ve ihtiyaç duyulan diğer hizmetlerini de gerçekleştirerek sanayicilere çok önemli avantajlar sağladığını söyledi. İmzalanan protokolün bölge sanayicilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirten Akdaş, "ASO 1.OSB Yönetim Kurulu olarak ulaşım, altyapı, haberleşme, enerji dağıtım ve bakım vb. hizmetlerin sorunsuz, kaliteli ve ekonomik olarak verilmesinin yanı sıra sanayicilerin işini kolaylaştırma, ihtiyaçlarını eksiksiz giderme çabası ile hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bugün imzalanan protokol kapsamında iki kurum arasında çok önemli iş birliğine adım atıldı. Bölge sanayicilerimizin TSE'nin vermiş olduğu hizmetlerden daha etkin yararlanması amacıyla imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TSE Başkanı Şahin ise, enstitünün sanayi sektörünün teknik altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla oldukça faydalı çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Şahin, imzalanan protokolle sanayicilerin ihtiyaç duydukları sistem, ürün, personel belgelendirme, diğer uygunluk değerlendirme ve belgelendirme konularında hizmet verileceğini söyledi.