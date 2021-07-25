TSE ve KTO Karatay Üniversitesi'nden ‘güç birliği' imzası

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türkiye'nin kalite alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası ticarette rekabet gücünün arttırılması, yenilenebilir enerji alanındaki muayeneler başta olmak üzere muayene, gözetim, kontrol, test ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye'nin sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengeleyen, ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla ürün ve hizmetlerin şartlarının belirlenmesinde ekonomi için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurum olan TSE, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. TSE, Türkiye'nin köklü ticaret odalarından Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk'ün imza attığı protokolle iki kurum hizmetlerini yaygınlaştıracak, Türkiye'nin kalite alt yapısının güçlendirilmesi için çalışacak.

Protokol kapsamında standart geliştirme sürecinde kurulacak komitelerde ve ayna komitelerde üniversitenin akademik personelinin katılması teşvik edilecek, ilgili komiteye katılabilmesi için yönlendirme yapacak. Standardizasyon bilincinin yaygınlaştırılması, standartların kullanımının teşvik edilmesi amacıyla organizasyon düzenlenecek. TSE ve KTO Karatay Üniversitesi ortak Ar-Ge projeleri yürütecek. Bu projelerini öz kaynaklardan ya da ulusal, uluslararası fonlardan karşılanabilecek şekilde gerçekleştirecekler. İnovatif ürün ve teknolojilerin fikri mülkiyet, lisanslama ve ticarileşme basamaklarında ortak hareket edecekler.

Ürün, personel ve sistem belgelendirme alanında çalışacak olan TSE ve KTO Karatay Üniversitesi, deney, test ve kalibrasyon hizmetleri alanlarında yeterlilik testleri ve referans malzeme geliştirme gibi stratejik laboratuvarcılık faaliyetleri dahil olmak üzere iş birliği yapacaklar. Uygunluk değerlendirme alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırım ve projeleri başlatacaklar. Ayrıca Türkiye'nin kalite alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası ticarette rekabet gücünün arttırılması, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde ilgili fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, ihtiyaçlar kapsamında laboratuvar alt yapılarının planlanması ve kurulması, yenilenebilir enerji alanındaki muayeneler başta olmak üzere muayene, gözetim, kontrol, test ve eğitimlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapacaklar.