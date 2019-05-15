TSE ve TOBFED'in işbirliği protokolü ile 12 iş kolunda kaliteli hizmet garantisi

Protokole göre federasyona bağlı 12 iş kolundaki işletmelerde standartlara uygun kaliteli hizmet garantisi taahhüt edilecek ve tesisat ile ekipmanların periyodik kontrolleri yapılarak hizmetin güvenli bir şekilde sunumu sağlanacak.

TSE ile TOBFED arasında iş birliği protokolü imzalandı. TSE'nin merkez binasında gerçekleşen imza törenine TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ve yetkililer katıldı. Protokole göre federasyona bağlı tamir ve bakım servisleri, yetkili servisler, özel servisler, araç park yerleri, oto temizlemenin de içinde olduğu 12 iş kolundaki işletmelerde standartlara uygun, kaliteli hizmet garantisi taahhüt edilmiş olacak.

İmza töreninde konuşan TSE Başkanı Adem Şahin, otomotiv sektörünün sanayinin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu belirterek, "Başta demir-çelik olmak üzere petrokimya, cam ve lastik gibi sanayi dallarının sürükleyicisi olan bu sektör, ham madde ve ara malı üreten yan sanayi ile pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans, sigorta gibi satış sonrası hizmet sektörlerinde de çarpan etkisiyle geniş iş hacmi ve istihdam oluşturmaktadır. Ülkemizde otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün önde gelen federasyonu Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu ile bugün önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. TOBFED ile federasyonun bünyesinde faaliyet gösteren 12 iş kolundaki üye işletmeleri kapsayan, Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Yeri Belgelendirme sürecine dair iş birliği protokolünü hayata geçiriyoruz. Hizmet Yeri Belgelendirme; hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin TSE tarafından belirlenen standartlara uyduğunu belgelemesi anlamı taşımakta, hizmet kalitesini müşterilerine karşı garanti etmek isteyen işletmelerce tercih edilmektedir" dedi.

"12 iş kolundaki işletmelerde standartlara uygun kaliteli hizmet garantisi taahhüt edilmiş olacak"

İmzalanan protokolle müşterilerin aldıkları hizmetten doğan haklarının da korunacağını hatırlatan Şahin, "TSE-HYB'si olan bir işletme hizmet sunumu için gerekli ekipman, fiziki alan, yedek parça ve personel yetkinliğinin tam ve eksiksiz olduğunu, sunulan hizmet sonrasında oluşabilecek ürün ve hizmet şikayetlerini geriye dönük olarak izleyebildiğini ve müşterilerinin haklarını koruduğunu taahhüt altına almaktadır. Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu ile yapacağımız iş birliğiyle federasyona bağlı tamir ve bakım servisleri, yetkili servisler, özel servisler, araç park yerleri, oto temizlemenin de içinde olduğu 12 iş kolundaki işletmelerde standartlara uygun kaliteli hizmet garantisi taahhüt edilmiş olacak. Protokol kapsamında ayrıca bu iş yerlerindeki tesisat ve ekipmanların periyodik kontrolleri de yapılarak hizmetin güvenli bir şekilde sunumu da sağlanmış olacaktır. İş birliğimiz sonucunda ülkemizde ve yurt dışında yaklaşık 30 bin işletmenin gururla dalgalandırdığı TSE-HYB bayrağı TOBFED'de ve federasyona üye işletmelerde de dalgalanacak" diye konuştu.

"TSE'yi çok önemsiyoruz"

Araç arttıkça ihtiyaçtan doğan sektörler ortaya çıktığını belirten TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ise, "Bu çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklarla çalışmalar yaptık. Bu çalışma 3 yıllık çalışma sonucunda oldu. TSE olmazsa olmazımız. TSE'yi çok önemsiyoruz. Bu standartların yayılmasını istiyoruz ve TOBFED olarak yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.