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TSE'den İnci Kolejine “Okulum Temiz Belgesi” verildi

Yüz yüze eğitimde İnci Koleji, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenerek ‘Okulum Temiz Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Yüz yüze eğitimde İnci Koleji, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenerek ‘Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazandı.


Ankara Çankaya- Balgat'ta bulunan İnci Koleji yüz yüze eğitimde tedbirleri eksiksiz yerine getirdiği için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimler sonrası ‘Okulum Temiz Belgesi'ni alarak yüz yüze eğitime hazır hale geldi.


İnci Kolejinin alınan Covid-19 tedbirleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde sürdürdüğü yüz yüze eğitim Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tescillendi. TSE'den ‘Okulum Temiz Belgesi' almaya uygun görülen İnci Kolejinin Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimlerini yüz yüze alabilmeleri için İnci Koleji olarak bütün tedbirleri aldıklarını, öğrenci, öğretmen ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu, yüz yüze eğitim için sağlıklı bir okul ortamın oluşturulduğunu söyledi.


Daha önce de Beyaz Bayrak belgesini aldıklarını belirten Postallı, “Tüm sınıflarımızda tek kişilik sıralarda mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle uymaktayız. Okulumuzda oluşturduğumuz Covid-19 Uygulama -İzleme- Denetleme Komisyonu TSE'nin belirlediği, “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı'nda yer alan kriterleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek ‘Okulum Temiz Belgesi'ne almaya uygun görüldük. Covid-19 salgının önlenmesine yönelik uyguladığımız tescillenen önlemlerimizle sağlıklı bir ortamda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da, yüz yüze ve online eğitimlerimizle önemli başarılar elde etmeye devam edeceğiz'' dedi.

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