TSE'den Özel Ayşe Abla Okuluna 'Okulum Temiz' belgesi

Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okuluna, Covid-19 ile mücadelede Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri yerine getirdiği için "Okulum Temiz" belgesi verildi.

TSE'nin belirlediği, ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda yer alan kriter ve önlemleri yerine getiren Özel Ayşe Abla Okuluna, Covid-19 ile mücadele konusunda TSE tarafından 'Okulum Temiz' belgesi verildi. Belge teslim törenine Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, TSE Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulu Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal Erdinç ve okulun eğitim kadrosu katıldı.

“Öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmelerini amaçlıyoruz”

Programda kürsüye ilk davet edilen Genel Müdür Erdinç, “Bugün bizim için mutluluk veren ve onurlandığımız bir gündür. TSE ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği bir proje olan ‘Okulum Temiz Projesi' kapsamında bir kılavuz rehberliğinde hazırlanan bir takım ilke ve standartları yerin getirdik. İlk başvuru yapan okul olarak bu bizim için ayrı bir değer taşıyor. Tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizin daha hijyenli bir ortamda güvenli, sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmelerini amaçlıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız bu konuda bilinçlendirildi. Öğrencilerimiz okula başladığı andan itibaren kapıdan girdikleri zaman nerede nasıl davranacakları, hangi ortamlarda ve alanlarda ders yapacakları, bahçede nerede oynayacakları, hangi öğrencinin hangi sırada yer alacağı, öğretmenlerimizin de alacağı önlemleri ve tedbirleri TSE'nin hazırladığı kılavuz rehberliğinde hazırladık” dedi.

“Okullarımız hazırlıklı olması gerekiyor”

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal her şeyin başının sağlık olduğunu hatırlatarak, “Alacağımız tedbirleri ve yaşamımızı sürdürmek zorunda olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Başkent Üniversitesi olarak TSE ile birlikteliğimiz üniversitemizin kuruluş tarihlerine kadar uzanıyor. Üniversitemizin kurucusu Mehmet Haberal'ın önderliğinde 1994 yılında ilk defa üniversitemizde ISO-9000 Belgesi alarak çalışmalara başladık. Bu aşamada ise artık sağlığın ön planda olması ve eğitim başlamasına yakınlaştığı bu tarihlerde ise belirli kurallarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekti. TSE'nin hazırladığı kriterlerin okullarımıza uygulanmasının ilk örneğini ‘Kolej Ayşe Abla Okullarında' gerçekleştiriyoruz. Okullarımızın hazırlıklı olması gerekiyor. Hepimizin, velilerimizin içi rahat olması gerekiyor. Bu önemli bir uygulama modeli olacak. Bu model çocuklarımızı hem eğitiminde hem de yaşamında yol gösterecektir” diye konuştu.

“Tedbiri aldık her şeyi hallettik diyebileceğimiz bir süreç değil”

TSE Başkanı Adem Şahin, “Bugün törenini yaptığımız bu çalışmanın, iki kuruluş açısında da ciddi bir hazırlık dönemi oldu. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE olarak uzunca bir dönem birlikte çalıştık ve neler yapabiliriz diye bir kılavuz hazırladık. Bu kılavuzda Milli Eğitim Bakanlığımız ve TSE kendi sayfasında da yayınladı. Kitap içerisindeki bütün tedbirlerin alınıp, alınmadığını okulu gezdiğimiz zaman görebileceğiz. Eğer bu çalışmayı yapan kuruluşlar bir belgelendirme talep ederlerse gerekli kontrolleri yapalım ve onlara okulumuz temiz diye bir belge verelim. Velilerimiz, öğretmenlerimiz çocuklarımızın evden çıkıp tekrar eve dönünceye kadarki bütün aşamalarda bir tedbirler manzurmesi içerisinde alınan bütün tedbirleri yerine getirmişlerse bu okula böyle bir belge takdim ediyoruz. Dolayısıyla bu eğitimin bütün tarafları açısından bir güvence anlamındadır. Ancak bu bir dinamik süreç, bugün aldığımız tedbiri bugün aldık artık her şeyi hallettik diyebileceğimiz bir süreç değil. Bu sürecin arkasında Dünya Sağlık Örgütünün çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yaptığı çalışmalar iş sağlığı güvenliği alnında yapılmış çalışmalar var. Hijyen ve standartları arasında TSE'nin yaptığı çalışmalar var. Her gün öğrendiklerimizi hayata geçirilmesi anlamında uyarılar var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okulu gezen davetliler, alınan önlemleri ve yerine getirilecek adımları tek tek gördü. Sınıflar içerisinde sosyal mesafe, maske ve dezenfeksiyon kurallarının nasıl uygulanacağı anlatıldı. Sınıflarda öğrenci sayılarının yarı yarıya düşürüldüğü belirtildi. Havaların güzel olduğu günlerde ise özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların eğitimlerinin okul bahçesinde hazırlanan özel sınıfta süreceği anlatıldı.