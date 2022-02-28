İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TSK: “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmıştır”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, video konferans yöntemi ile NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, üye ülkelerin katılımıyla icra edilen NATO Askeri Komite Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katılmıştır. Toplantıda güncel güvenlik konuları hakkında görüşmelerde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.