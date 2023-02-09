TSK İnsani Yardım Tugayı, Malatya'da Meral Nakir'i sağ olarak enkaz altından çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayının Malatya'da Meral Nakir isimli vatandaşı sağ olarak enkaz altından çıkardığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden TSK İnsani Yardım Tugayımız, 58 yaşındaki Meral Nakir isimli bir vatandaşımızı sağ olarak enkaz altından çıkardı” denildi.