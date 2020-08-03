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TSK, şehit ve gazi yakınlarını unutmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerinin komutanlar tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilerek, bayramlarının tebrik edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı dolayısıyla yurt genelindeki şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik ettik. Asil milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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