TSK'ya ait seyyar ekmek fırınları deprem bölgesinde hizmet veriyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bölgede bulunan depremzedelere yardım faaliyetleri devam ediyor. Bölgedeki vatandaşların gıda ihtiyaçları doğrultusunda TSK'ye ait seyyar ekmek fırınları, enkaz altından çıkarılan ve evleri hasar gören depremzedelere hizmet veriyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından ise konu ile alakalı “TSK'nın seyyar ekmek fırınları da deprem bölgesinde ekmek yapımına ve dağıtımına aralıksız devam ediyor. Hatay Serinyol'a da kurulan seyyar ekmek fırını, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Birlikte Güçlüyüz” ifadeleri kullanıldı.