TŞOF Başkanı Apaydın: "Annelerimizin kıymetini bir gün değil her gün bilelim”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, annelerin kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini belirterek, “Değerli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, cennet annelerin ayağının altındadır diyen bir dinin temsilcileri olarak annelerin kıymetini her zaman bilmemiz gerektiğini belirtti. Apaydın mesajında, “Annelerimiz, dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizden sevgisini ve şefkatini esirgemeyen, her anımızda yanımızda olan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz en değerli varlıklarımızdır. Hayattaki en büyük ve en kutsal görevi üstlenen annelerimiz, karşılıksız sevginin, huzurun, hoşgörünün sembolüdür. Evlatlarının doğduğu andan itibaren üstüne titreyerek gözünden bile esirgeyen annelerimize hak ettikleri ilgi ve sevgiyi sadece Anneler Günü'nde değil her zaman göstermeliyiz. Onların hayır duasını almak için çok çalışmalı, hürmet etmeliyiz. Bu vesile ile tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, hayata umutla bakmamızı sağlayan değerli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şu hayatta olan tüm annelerin ellerinden öpüyor, yaşamını yitiren annelere ise rahmet diliyorum” dedi.