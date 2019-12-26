TŞOF Başkanı Apaydın: “Atamız 100 yıl önce Ankara için tarihi bir güne imza attı”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Atamız 100 yıl önce Ankara için tarihi bir güne imza attı" dedi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımlayan Apaydın, “Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyeti bundan 100 yıl önce 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması adına çok önemli bir adım atmıştır. Milli Mücadele'nin merkezi haline gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte başkent sıfatıyla taçlanan Ankara, ülkemizin kalkınmasında büyük bir rol almıştır. Türk şoför camiası adına Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.