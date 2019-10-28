TŞOF Başkanı Apaydın, “Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı kutlu olsun”

Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Uğruna büyük mücadeleler vererek kazandığımız Cumhuriyetimiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır. Bu duygularla, Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve coşkusu içerisindeyiz. Böyle anlamlı bir günde Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemiz için canını feda eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.