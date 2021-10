TŞOF Başkanı Apaydın: “Cumhuriyetimizin bir asrı devirmesine az kaldı”

yıl dönümüne gelmiş, bir asrı devirmesine az kalmıştır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz milletimizi saygıyla anıyorum” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Apaydın, cumhuriyet tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimiz ilan edilişinin 98. yıl dönümüne gelmiş, bir asrı devirmesine az kalmıştır. Tarihi kahramanlıklarla dolu cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde ilerliyoruz. Bağımsız, her zaman demokrasiden yana, maddi manevi güçlü ve birbirine bağlı milletimiz, en büyük armağan olan cumhuriyete sahip çıkmak, gelecek nesillere güçlü kazanımlarla bu mirası bırakmak için her zaman çalışmaya devam edecektir. Demokrasi ve cumhuriyetin her zaman bekçisi olmuş şoför camiamız adına Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz milletimizi saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.