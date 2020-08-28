TŞOF Başkanı Apaydın: “İstiklal Savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yılı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki en güçlü adımlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin, vatan topraklarında milli iradenin ve bağımsızlığın ilelebet süreceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu aktaran Apaydın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve İstiklal Savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesidir. Büyük zaferin 98. yıldönümünde şoförler camiası adına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canını veren İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.