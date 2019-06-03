TŞOF Başkanı Apaydın: “Kazasız belasız bir bayram geçirmeyi diliyorum”

Ramazan Bayramı'nda da bu güzel duyguların sürmesini, huzur ve mutluluk içinde kazasız, belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yayımladığı bayram mesajında Ramazan Bayramı'nın da tıpkı Ramazan ayı gibi huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, "On bir ayın sultanı, rahmet ve bereketin sembolü Ramazan ayını tamamlayarak mübarek Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bereketli Ramazan ayı bizlere bir kez daha dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaştıkça çoğalmayı hatırlattı. Ramazan Bayramı'nda da bu güzel duyguların sürmesini, huzur ve mutluluk içinde kazasız, belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Bu duygularla tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu mübarek günlerin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum” dedi.